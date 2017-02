Continuar a ler

O Manchester City terá estudado duas alternativas, a primeira das quais envolve a cedência do passe de um jogador do seu plantel, mais 21,3 milhões de libras (mais de 24,99 milhões de euros). A segunda envolve apenas uma verba de 25,5 milhões de libras (mais de 29,92 milhões de euros).



O jornal 'Daily Mirror' revela que o Manchester City está a negociar Paulo Dybala com a Juventus, colocando-se à frente do Real Madrid em relação a garantir uma potencial transferência do avançado argentino de 23 anos.Dybala disse recentemente que desconhece o interesse do Real Madrid na sua contratação, salientando mesmo que pretende continuar na Juventus na próxima temporada, mas o diário inglês sustenta que o clube italiano estará determinando a vender se receber uma boa proposta.