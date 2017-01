Continuar a ler

O médio-centro inglês de 25 anos termina a ligação contratual ao Arsenal e junho de 2018 e o seu valor de mercado ronda os 25 milhões de euros. No que toca ao Manchester City, além do poder financeiro suprior ao dos toffees, há ainda a admiração que o treinador Pep Guardiola tem por Wilshere, a qual vem dos tempos em que orientava o Barcelona (2008 a 2012).

O Manchester City prepara-se para apresentar uma proposta ao Arsenal para a contratação de JackWilshere, médio que se encontra emprestado ao Bournemouth e cuja ligação ao clube londrina termina dentro de 18 meses, de acordo com notícias na comunicação social britânica.Arsène Wenger, treinador do Arsenal, pretenderá que os responsáveis dos gunners renovem contrato com o internacional inglês, mas o processo tarda em arrancar e de imediato começaram a surgir nomes de clubes interessados em tirar proveito da situação, como é o caso do Everton.