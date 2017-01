Continuar a ler

É que no espaço correspondente a quatro temporadas - três completas (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e duas incompletas (2012/13 e 2016/17) -, o avançado de 27 anos esteve impedido de participar em 89 jogos devido a lesão, entre Premier League, Taça de Inglaterra, Taça da Liga, Liga dos Campeões e Liga Europa.



Assim, Klopp, que reconhece talento e valor a Sturridge, terá assinado 'guia de marcha', aproveitando o interesse do West Ham no futebolista, segundo outras notícias avançadas por vários órgãos de comunicação social em Inglaterra.



O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, terá comunicado ao clube que não conta com Daniel Sturridge para a próxima temporada, pedindo para que o avançado seja colocoado no mercado no verão. O jornal 'Daily Mirror' revela que a justificação apresentada pelo técnico alemão foram os recorrentes problemas físicos do internacional inglês.Sturridge foi contratado ao Chelsea em janeiro de 2013, numa transferência registada por 15 milhões de euros, e desde então fez 111 jogos pelo Liverpool, tendo apontado 59 golos, uma excelente prestação olhando à média, mas que fica curta quando se alarga o ângulo.