No início da temporada, o Hamburgo pagou 5 milhões de euros ao Barcelona pelo médio croata Alen Halilovic, esperando que o jovem, de 19 anos, explodisse e mostrasse todo o potencial que se lhe apontava. Contudo, meio ano passou e o croata apenas fez sete encontros e, ao que parece, irá mesmo ser emprestado.De acordo com o jornalista italiano Gianluca di Marzio, especialista em temas relacionados com o mercado, o destino do jovem será o Las Palmas, clube no qual jogará até final da temporada por empréstimo do conjunto alemão. De acordo com a mesma fonte, os insulares devem pagar 1,5 milhões de euros pela cedência, reservando uma opção de compra no valor de cinco milhões de euros.Recorde-se que o Barcelona tem também uma cláusula, neste caso de recompra, que lhe permite adquirir o croata ao Hamburgo por dez milhões de euros.

Autor: Fábio Lima