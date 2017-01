Continuar a ler

Os valores da transferência do jogador não foram avançados pelo clube, mas a imprensa adianta que a contratação rondará os 9 milhões de euros.



"É importante que me habitue à minha nova situação. Espero poder ajudar o clube na atual difícil situação que atravessa", frisou o jogador, em alusão ao 17.º e penúltimo lugar do campeonato. Os valores da transferência do jogador não foram avançados pelo clube, mas a imprensa adianta que a contratação rondará os 9 milhões de euros."É importante que me habitue à minha nova situação. Espero poder ajudar o clube na atual difícil situação que atravessa", frisou o jogador, em alusão ao 17.º e penúltimo lugar do campeonato.

O Hamburgo, equipa a lutar pela permanência na Bundesliga, anunciou esta terça-feira a contratação do campeão olímpico brasileiro Walace, de 21 anos, num contrato válido até 2021."Walace é um jogador robusto e forte nos duelos. Estamos felizes por podermos contar com ele imediatamente para o HSV", referiu Jens Todt, diretor desportivo do clube.

Autor: Lusa