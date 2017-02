Continuar a ler

Delle Ali tem despertado a



Por fim, frisou ainda que o Tottenham não o quer, nem deverá vender. "Claro que não o querem vender. Estão a construir um estádio novo, se continuarem este progresso vão ganhar a Premier League em um ou dois anos", finalizou Redknapp. Delle Ali tem despertado a cobiça de vários 'gigantes' europeus e Redknapp critica a falta de olheiros a observar o inglês quando este alinhava nos escalões inferiores, no MK Dons. "Como é que ninguém reparou nele nessa altura? Não jogou contra o Machester United quando estava no MK Dons? Questiono-me como não o contrataram na altura por 6 milhões de euros" constatou.Por fim, frisou ainda que o Tottenham não o quer, nem deverá vender. "Claro que não o querem vender. Estão a construir um estádio novo, se continuarem este progresso vão ganhar a Premier League em um ou dois anos", finalizou Redknapp.

Paul Pogba tem tardado em provar o valor que o Manchester United pagou por si - tornando-o o, ao contrário do que acontece com o jovem prodígio do Tottenham, de 20 anos, Dele Alli, que tem somado boas exibições e alcançado o estatuto de uma das revelações da Premier League. O ex-treinador do spurs, Harry Redknapp, veio a público expressar a admiração pelo internacional inglês e, ao mesmo tempo, dar uma 'alfinetada' ao jogador francês."Se o Pogba vale 105 milhões de euros, então o Dele Alli vale 117 . Ele tem 20 anos! Tem tudo. Marca golos, assiste, cabeceia bem, corre, dribla. É incrível", referiu o agora comentador da BT Sports numa entrevista exclusiva ao canal de Youtube da Football Daily.