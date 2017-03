Continuar a ler

A notícia do diário inglês sublinha que o alemão Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, é um grande admirador de Hélder Costa, autor de 10 golos e nove assistências nos 34 jogos que disputou até agora na temporada, distribuidos por Championship, Taça de Inglaterra e Taça da Liga.



O Wolverhampton oficializou a contratação em definitivo de Hélder Costa a 30 de janeiro e um dia depois venceu, em casa do Barnsley, o último jogo no Championship até agora. De então para cá, os wolves somaram quatro derrotas - as três últimas no seu reduto -, ficando perigosamente perto da zona de despromoção, o que pode ter efeito sobre a continuidade do português no clube.O jornal 'The Sun' escreve que Hélder Costa dificilmente ficará no Wolverhampton caso aconteça a descida de escalão e avança que o Liverpool segue com especial atenção o desenrolar do Championship, com o objetivo de tirar proveito da situação. O objetivo é contratar o extremo que foi determinante na eliminação dos reds nos 16-avos-de-final da Taça de Inglaterra, ao fazer as assistências para os dois golos da equipa em Anfield (2-1), a 28 de janeiro.

Autor: António Espanhol