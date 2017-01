Continuar a ler

No Sporting, Labyad chegou a alinhar pela equipa principal na época 2012/13 e na temporada de 2015/16 na equipa B.



O Sporting já tinha anunciado a 31 de agosto a rescisão com o jogador, formado no PSV Eindhoven. No Sporting, Labyad chegou a alinhar pela equipa principal na época 2012/13 e na temporada de 2015/16 na equipa B.O Sporting já tinha anunciado a 31 de agosto a rescisão com o jogador, formado no PSV Eindhoven.

O marroquino Zakaria Labyad, que já esteve vinculado ao Sporting, é reforço dos holandeses do FC Utrecht para as próximas três épocas e meia, anunciou esta quinta-feira o clube."De 23 anos, natural de Utrecht, é uma transferência a custo zero do Sporting, clube em que teve contrato nas últimas quatro épocas, nas quais foi emprestado ao Vitesse e ao Fulham. Labyad tem cinco internacionalizações pela equipa marroquina", refere a nota do FC Utrecht.

Autor: Lusa