Em Portugal, Hugo Vieira já alinhou no Santa Maria, Estoril, Gil Vicente e Sporting de Braga. O avançado chegou a assinar contrato com o Benfica, mas nunca foi opção. O avançado, que já teve também passagens pelos franceses do Bordéus, espanhóis do Sporting Gijón, pela equipa russa do Torpedo e pelos sérvios do Estrela Vermelha, vai agora alinhar, pela primeira vez, fora do continente europeu. O jogador mostrou-se satisfeito com esta nova etapa da sua carreira e quer mostrar a sua qualidade no futebol japonês. "Estou feliz com esta oportunidade e mal posso esperar por chegar ao Japão. Estou orgulhoso por ser um jogador da liga japonesa e tenho vontade de mostrar as minhas qualidades e começar a marcar golos pelo meu novo clube", disse o jogador, segundo o site do Yokohama Marinos.

O clube japonês do Yokohama Marinos anunciou, esta quinta-feira, a contratação do futebolista português Hugo Vieira, que alinhava nos sérvios do Estrela Vermelha.Hugo Vieira, de 28 anos, vai assim alinhar no escalão máximo do futebol japonês, depois de ter iniciado esta temporada no Estrela Vermelha, no qual alinhou em 15 jogos nas diferentes competições, apontando sete golos.

Autor: Lusa