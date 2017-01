Continuar a ler

Em declarações ao sítio oficial dos tigers, o norueguês destacou ainda a importância dos colegas de seleção Adama Diomandé e Markus Henriksen na integração na equipa.Elabdellaoui é o terceiro reforço de Marco Silva no Hull, depois das contratações de Evandro ao FC Porto e Omar Niassé, por empréstimo do Everton. Hoje, também ficou confirmada a transferência do médio inglês Jake Livermore para o West Bromwich Albion.O defesa está já disponível para o encontro de domingo, em casa do líder Chelsea, às 16H30.