O técnico inglês de 54 anos assumiu o comando do Hull provisoriamente em agosto e nomeado a título definitivo em outubro. Phelan rendeu Steve Bruce à última hora, depois de este, responsável pela subida à Premier League, ter renunciado ao cargo devido à escassa capacidade do clube para reforçar a equipa.Derrotado pelo West Bromwich (3-1) na segunda-feira, em jogo da 20.ª jornada do campeonato, o Hull caiu para o último lugar, após o triunfo do Swansea no terreno do Crystal Palace (2-1), na terça-feira.