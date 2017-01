Continuar a ler





Mas para Andersson não se trata apenas do físico: "Desde muito novo que o Zlatan sempre quis ser o centro das atenções, a principal figura de um clube. Tem que ver com a personalidade dele, como a forma como é. Ele gosta da pressão que isso acarreta. Se olharmos ao passado, ele consegue melhores resultados nas equipas onde é a figura central."



"Embora seja complicado, o United ainda pode chegar ao título e é este tipo de desafio que o Zlatan adora. A equipa está a começar a jogar bem e, comparando com a temporada anterior, parece outra. O responsável por isso é Zlatan, a par de Mourinho. E o estilo de jogo dele também encaixa muito bem no do Paul Pogba. Ganhar o título com o United confirmará a sua reputação: trata-se de um dos melhores futebolistas europeus de sempre e, seguramente, o melhor da Suécia", encerrou Andersson. "Não me parece que seja impossível que jogue até aos 40 anos. Ele teve a sorte de nunca ter sofrido qualquer lesão grave, pelo que não me parece descabido que possa continuar por mais três, quatro ou cinco anos."

E quem é Michael Andersson? Trata-se do homem que lançou Ibra, com 17 anos, na primeira equipa do Malmö FF, em 2001. "As aptidões de Zlatan encaixaram no United na perfeição. Ele consegue sempre adaptar-se qualquer que seja a liga para onde vá jogar", começou por dizer o antigo treinador do avançado, vincando depois: