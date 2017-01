A estrela do Watford, Odion Ighalo, é o alvo principal do West Bromwich Albion. O nigeriano, que marcou 17 golos ao longo da época passada, é cobiçado pelo emblema da Premier League, segundo avança o jornal inglês 'Mirror'.O interesse do WBA já vem desde o verão, tendo esmorecido quando o Watford exigiu que Saido Berahino, jogador inglês, de 23 anos, fosse incluído no negócio. Neste mercado de transferências, o nome do avançado voltou às cogitações do clube que pondera assim avançar para contratação do internacional nigeriano ainda durante o mês de janeiro. Os valores nunca serão mais baixos do que 25 milhões de euros.