Um dia depois da derrota por 2-1 ante o Sevilha , o direção do Leicester parece ter perdido a paciência com Claudio Ranieri. Segundo revela o 'Daily Mail', o técnico italiano terá sido esta quinta-feira demitido do cargo, não resistindo à onda de maus resultados que o atual campeão inglês tem vivido.Recorde-se que os foxes são atualmente 17.ºs na Premier League, com apenas 21 pontos em 25 jornadas, tendo já sido afastado de todas as taças nacionais. No campeonato, diga-se, o Leicester ainda não venceu qualquer jogo em 2017, não tendo sequer marcado qualquer golo.

Autor: Fábio Lima