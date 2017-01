Apesar de Antonio Conte ter negado qualquer problema disciplinar com Diego Costa, que foi alegadamente afastado dos trabalhos de conjunto do Chelsea, o futuro do avançado hispano-brasileiro pode mesmo passar pela saída do clube londrino. E, segundo a imprensa inglesa, o Barcelona é um dos destinos prováveis, tal como o regresso ao Atlético Madrid ou uma transferência para a China.Jorge Mendes, empresário do internacional espanhol, já terá informado os responsáveis do Chelsea da existência de uma proposta dos chineses do Tianjin Quanjian - que estaria disposto a pagar 92 milhões de euros ao Chelsea e quase 35 milhões anuais ao jogador -, mas o 'Independent' avança também que o Barça estaria a pensar em Diego Costa para substituir Luis Suárez.Já o Atlético volta a surgir como possibilidade para receber o avançado, depois de Simeone e Caminero já o terem tentado no verão passado. Agora, o regresso de Diego Costa aos colchoneros voltaria a estar em cima da mesa face à hipótese de Antoine Griezmann deixar Madrid rumo a Inglaterra - o francês é desejado por vários dos grandes clubes da Premier League.