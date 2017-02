Continuar a ler

Caso rume à China por 61,2 milhões de euros/ano, Rooney será então o futebolista mais bem pago do Mundo, ultrapassando Rooney, que recentemente comemorou a marca de 250 golos pelo Manchester United, tem estado em silêncio mas, segundo a imprensa britânica, a final da Taça da Liga, domingo frente ao Southampton , poderá ser o último jogo do avançado com a camisola do Manchester United.Caso rume à China por 61,2 milhões de euros/ano, Rooney será então o futebolista mais bem pago do Mundo, ultrapassando Tévez , que no mercado de inverno trocou o Chelsea pelo Shanghai Shenhua

Não é oficial mas a imprensa inglesa desta quarta-feira dá como certa a transferência de Wayne Rooney para a China, já nos próximos dias, por um valor recorde de 61,2 milhões de euros por ano.O internacional inglês do Manchester United não está convocado para o jogo desta quarta-feira da Liga Europa, frente ao St-Étinne (17H), mas foi um dos temas que dominou a conferência de imprensa de José Mourinho na véspera, com o treinador português a afirmar que "se um dia ele [Rooney] quiser sair do clube" não será por sua causa, mas que a questão deveria ser colocada ao avançado.

Autor: Marta Correia Azevedo