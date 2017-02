A idade não perdoa, nem mesmo aos maiores craques do futebol mundial. Andrés Iniesta é um desses casos e, aos seus 32 anos, os adeptos do Barcelona começam já a olhar para o futuro - sem grande otimismo - quanto ao que será a equipa catalã sem a presença de um dos seus mais virtuosos jogadores. A busca por um sucessor já começou há uns tempos, mas por agora não houve escolha certeira, sendo que o próprio capitão culé parece ter uma ideia sobre esse tema.Confidenciou-a na terça-feira, durante o jogo com o Paris SG , em pleno relvado do Parque dos Príncipes, numa conversa com Blaise Matuidi, esta segunda-feira partilhada pelo jogador dos francês, em declarações à rádio France Bleu. "Quando o Verratti estava no chão, disse-lhe que estava ali o seu sucessor. Ele olhou para mim e disse: 'sim, também acho'", contou Matuidi, que em seguida reservou alguns elogios para o seu opositor. "É um jogador extraordinário. Tem uma certa idade, mas faz grandes coisas. Saiu recentemente de uma lesão e voltará à sua plena forma", acrescentou.Um desejo ambicioso por parte de Iniesta e que obrigaria o Barcelona a um avultado investimento, já que, para lá de ter contrato com o Paris SG até 2021, Verratti é um dos jogadores mais valorizados dos franceses, tendo um valor de mercado atualmente de 40 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima