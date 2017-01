Roberto Gagliardini, jovem médio de 22 anos, é esperado esta quarta-feira em Milão para concluir a transferência para o Inter. Segundo a imprensa italiana, o acordo entre os nerazzurri e a Atalanta foi alcançado esta terça-feira, num encontro entre Steven Zhang, responsável do grupo chinês Suning - dono do Inter - e o presidente do conjunto de Bérgamo, Antonio Percassi.Gagliardini, internacional sub-21 italiano que já foi chamado à seleção principal em novembro, chegará ao Giuseppe Meazza por empréstimo até final da época, por dois milhões de euros. O Inter fica, porém, obrigado a comprar o passe do médio no próximo verão, comprometendo-se a pagar mais 20 milhões de euros, além de eventuais bónus ainda por definir.Nos nerazzurri, o jovem médio encontrará o português João Mário, do qual poderá inclusivamente ser concorrente na luta por um lugar no onze do conjunto orientado por Stefano Pioli.