A contratação, no verão passado, de Gonzalo Higuaín por parte da Juventus, por, demonstrou que na Serie A existe poderio económico. desta feita, o Inter Milão prepara-se para fazer concorrêencia à Juventus na 'corrida' a Marco Verratti, médio do Paris Saint-Germain (PSG), tendo em vista a próxima temporada, garante o 'Corriere dello Sport'.Para o negóciodo Inter ir para a frente existe uma condição essencial: o apuramento para a Liga dos Campeões. Só dessa forma o clube de Milão conseguiria competir com rival de Turim e atrair o médio-centro. No caso da vecchia signora, a operação já está a ser preparada há algum tempo, faltando avançar formalmente.O internacional italiano, de 24 anos, que é peça-chave no PSG, não vê com maus olhos o regresso a Itália, de onde saiu do Pescara em 2011. Quem não facilitará a transferência é o clube francês, que só deve aceitar vender o médio por um valor perto dos 80 milhões de euros.