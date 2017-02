O Inter Milão definiu bem os alvos para o próximo mercado de transferências. Os nerazzurri pretendem ver as laterais reforçadas e já têm a prioridade definida: Ricardo Rodríguez. O lateral-esquerdo do Wolfsburgo, 24 anos, poderá ser garantido pelos italianos ainda antes do verão, segundo avança a 'Sky Itália'.O empresário do internacional suíço já estará em Milão para discutir pormenores da transferência, sendo que o único ponto que ainda não permitiu concluir o negócio é a cláusula de rescisão de 22 milhões de euros. A equipa de João Mário tem já preparados 15 milhões de euros a pronto mais 4 milhões em variáveis, valores que podem servir para convencer os alemães.Recorde-se que Ricardo Rodríguez tem contrato até 2019 e é uma das peças mais importantes do Wolfsburgo, o que faz com que seja um dos maiores ativos do clube.