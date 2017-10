Rúben Vinagre continua a dar que falar em Inglaterra. O lateral-esquerdo, de 18 anos, foi cedido pelo Monaco ao Wolverhampton em 2017/18 e está a aproveitar para dar nas vistas, já com um golo em oito jogos pela equipa orientada por Nuno Espírito Santo. A direção do Wolves está rendida ao talento do craque português e, segundoapurou, deverá mesmo avançar para a compra do passe do atleta formado no Sporting já em janeiro.O desejo de garantir Vinagre em definitivo tem vindo a intensificar-se, até porque as boas exibições já fizeram o defesa entrar no radar de vários clubes da Premier League, que mostraram interesse no campeão europeu sub-17. Perante esse assédio cada vez mais insistente, o Wolves quer aproveitar a vantagem que tem e chegar-se à frente na reabertura de mercado, blindando assim um jovem sobre o qual têm grandes expectativas.Recorde-se que o Monaco garantiu os serviços de Vinagre em 2015/16, antes de emprestarem o talento português à Académica na temporada passada. No entanto, a FIFA não permitiu a inscrição do jogador, por ainda ser menor na altura, estagnando a sua evolução. Agora, Vinagre está firme no onze do Wolves e já tem os olhos postos na Premier League, enquanto o Monaco monitoriza a evolução do craque.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto