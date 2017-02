Com 21 jogos disputados na presente temporada, apenas 14 deles como titular, o médio Isco estará a planear deixar o Real Madrid no final da temporada, tendo dado há cerca de dois meses a primeira pista quanto aos seus desejos, ao recusar uma proposta de renovação feita pelos merengues. Segundo o programa Jugones, a decisão do médio criativo já está tomada e, ao que parece, não agrada aos dirigentes do Real Madrid.De referir que Isco tem contrato até final da próxima temporada, pelo que, caso queira fazer um encaixe interessante com o ex-Málaga, o Real Madrid terá de avançar para a negociação já no mercado de verão.

Autor: Fábio Lima