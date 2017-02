O futuro de Isco no Real Madrid parece estar cada vez mais traçado , mas não para o destino que quer. O médio não está disposto a acertar a renovação – acaba contrato em junho de 2018 – enquanto não tiver a garantia de que terá mais tempo de jogo. O Barcelona está interessado, mas o negócio poderá não se realizar, pelo menos até ao fim do vínculo do espanhol. Florentino Pérez, presidente dos merengues, incluiu uma cláusula anti-Barça em todos os jogadores do clube, segundo avança o jornal catalão 'Mundo Deportivo'.Depois da transferência de Luís Figo em 2000, os dois clubes fizeram um pacto de 'não-agressão' para evitar que se realizassem mais transferências nos mesmos moldes. Por esse motivo, não existe um único jogador no plantel dos blancos que não esteja impedido de ingressar no Barcelona até sair de Madrid. Isco é o caso de que mais se fala, uma vez que há interesse dos catalães e vontade do internacional espanhol em consumar a transferência. Com este entrave, as coisas não parecem fáceis para o médio continuar a jogar em Espanha.Com a saída como prioridade e não podendo ir para os rivais dos merengues, Inglaterra pode ser o destino. O Manchester City está interessado e o ex-jogador do Valencia encaixa no perfil de Pep Guardiola, que vê com bons olhos a contratação do médio já no próximo mercado de transferências.