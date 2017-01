Birkir Bjarnason foi uma das figuras da Islândia no Euro'2016 - marcou mesmo o golo que deu o empate (1-1) frente a Portugal - mas só agora, na reabertura de mercado de janeiro, resolveu mudar de ares. E após uma época e meia no Basileia, crónico campeão suíço, o médio rumou ao 2.º escalão inglês, assinando pelo Aston Villa.Aos 28 anos, o jogador que, além da Suíça, já passou pela Noruega, a Bélgica e a Itália chega a Inglaterra para ajudar o clube de Birmingham, despromovido ao Championship o ano passado e agora apostado em regressar à Premier League - a missão não está fácil, pois vem de quatro jornadas sem ganhar e ocupa o 13.º lugar, já a nove pontos do Sheffield Wednesday, que é o 6.º classificado, o último que dá acesso ao playoff de subida.