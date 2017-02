Continuar a ler

Além do FC Porto, ao qual chegou em 2010 proveniente do Nacional, o jogador, de 30 anos, representou também União da Madeira, Saragoça, Sporting Braga e Shijiazhuang Everbright, no qual se encontrava desde 2015. Na sua carreira o médio destacou-se pela sua passagem pelo FC Porto, no qual conquistou uma Liga Europa, dois campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.Além do FC Porto, ao qual chegou em 2010 proveniente do Nacional, o jogador, de 30 anos, representou também União da Madeira, Saragoça, Sporting Braga e Shijiazhuang Everbright, no qual se encontrava desde 2015.

O internacional português Rúben Micael vai jogar nos israelitas do Maccabi Telavive, por empréstimo dos chineses do Shijiazhuang Everbright, anunciou esta quinta-feira o clube israelita na sua página oficial na internet."Rúben Micael junta-se ao Maccabi Telavive depois de o clube ter chegado acordo para um empréstimo do médio internacional português com o clube chinês Shijiazhuang Everbright", assinala a formação de Telavive.

Autor: Lusa