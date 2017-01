O AC Milan quer voltar à ribalta do futebol europeu e para isso tem procurado reforçar o plantel com nomes sonantes. Jack Wilshere, médio do Arsenal emprestado ao Bournemouth, é um dos alvos para a próxima temporada, segundo noticia o 'Calciomercatto'.O interesse dos italianos na contratação do internacional inglês não é um dado novo. Já o verão passado houve uma aproximação dos rossoneri que acabou por não se concretizar. O contrato do jogador dos gunners termina em 2018 e não parece haver vontade em prolongar o vínculo.Com o destino de Wilshere no Arsenal a ser a porta de saída, a ida para Itália parece aliciante para todas as partes. O longo historial de lesões do médio pode ser o único senão para o negócio não avançar.