O médio, cinco vezes internacional pelo Paraguai, jogou ainda por empréstimo nos ingleses do Bournemouth em 2015/2016.



O Torino anunciou esta quarta-feira a contratação até ao final da temporada, por empréstimo da Roma, do internacional paraguaio Juan Iturbe, antigo jogador do FC Porto.Iturbe, de 23 anos, cumpriu 12 partidas na primeira metade desta temporada ao serviço da Roma, que o contratou em 2014, mudando-se agora para o Torino, que fica com opção de compra.

Autor: Lusa