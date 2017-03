Marco Verratti, jogador do Paris SG , tem despertado o interesse dos 'grandes', como o Barcelona e até mesmo o Real Madrid . No entanto, o PSG parece não querer facilitar a sua saída, estabelecendo um preço bastante elevado.Sendo peça fundamental na formação francesa, o médio italiano de 24 anos não sairá facilmente do PSG, que só deverá consentir a sua saída se forem pagos cerca de 80 milhões de euros, segundo a imprensa francesa e italiana.Assim, caso os catalães pretendam renovar o meio campo, terão de desembolsar o montante referido. A qualidade de Verratti há muito que não passa despercebida e o Barcelona conhece bem o internacional italiano até porque foi derrotado pelo clube francês (4-0) , na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões esta época - isto depois de também defrontado o PSG na fase de grupos em 2014/15.