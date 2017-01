Depois de ter falhado o ataque a Diego Costa, o Tianjin Quanjian, que é orientado pelo italiano Fabio Cannavaro, estará disposto a oferecer 45 milhões de euros pelo antigo goleador dos leões, que chegou ao Leicester no verão passado numa transferência que rendeu 30 milhões de euros ao clube de Alvalade. E, para o substituir, Claudio Ranieri deseja o avançado de 30 anos que brilhou nos dragões mas falhou redondamente no Atlético Madrid e no Guangzhou.



Se Slimani fez apenas seis golos em 16 jogos pelo Leicester esta época, Jackson Martínez tem vivido tempos bem piores ao serviço da equipa de Luiz Felipe Scolari, pois apenas fez 16 encontros (e 4 golos) pelo Guangzhou Evergrande ao longo do último ano, apesar de ter conquistado o título chinês. E, depois do técnico brasileiro ter optado pelos compatriotas Ricardo Goulart, Paulinho e Alan para ocuparem as vagas de três estrangeiros inscritos na Liga dos Campeões asiática, o futuro do colombiano deverá mesmo passar pelo adeus à China.

Cerca de um ano depois de ter trocado o Atlético Madrid pelos chineses do Guangzhou Evergrande, por 42 milhões de euros, o colombiano Jackson Martínez poderá estar prestes a regressar à Europa. Segundo a imprensa britânica, o antigo avançado do FC Porto é desejado pelo Leicester City, atual campeão inglês, para substituir o argelino Islam Slimani (ex-Sporting), alvo de uma tentadora proposta vinda da... China.