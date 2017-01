Continuar a ler

O avançado está no Yokohama FC desde 2006, depois de iniciar a carreira profissinal em 1986, ao serviço do Santos, no Brasil. Depois, passou ainda por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú, Coritiba, Yomiuri/Verdy Kawasaki, Génova, Dínamo Zagreb, Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe e Sydney FC. Já pela seleção nipónica fez 55 golos em 89 internacionalizações, retirando-se em 2000. Conhecido no Japão como 'Rei Kazu', Miura bateu o seu próprio recorde de goleador mais velho no futebol profissional japonês em junho passado, tornando-se igualmente no jogador com mais idade a participar na Taça do Imperador em setembro.

Aos 49 anos, Kazuyoshi Miura prolongou o contrato com o Yokohama FC, da 2.ª divisão japonesa, por mais um ano. O veterano avançado nipónico, protagonista de uma das carreiras mais longa da história do futebol, vai cumprir a sua 32.ª época como profissional."Espero continuar a bater-me com todas as minhas forças ao lado de todos os elementos do clube, dos meus companheiros e dos adeptos que sempre me apoiaram", afirmou o jogador que vai celebrar o 50.º aniversário no próximo dia 26 de fevereiro.

Autor: José Angélico