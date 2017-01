Formado no Notts County, Pennant passou depois por Arsenal, Watford, Leeds United, Birmingham City, Liverpool, Portsmouth, Saragoça, Stoke City, Wolverhampton, Pune City, Wigan e Tampines Rovers. Face ao acordo com o Bury, o experiente médio ofensivo regressa, assim, ao futebol inglês depois de ter deixado o Tampines Rovers, de Singapura - Saragoça (Espanha) e Pune City (Índia) foram as suas outras experiências fora de Inglaterra.





Aos 34 anos, Jermaine Pennant prepara-se para jogar pelo 14.º clube numa carreira que prometeu muito no início e que prossegue agora no 3.º escalão inglês. O antigo jogador do Arsenal, onde chegou em 1999 como uma enorme promessa do futebol britânico, assinou esta quinta-feira pelo Bury, que ocupa o 20.º lugar na League One, até final da corrente época.