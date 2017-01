O futebolista espanhol Jesé Rodriguez é o mais recente avançado do clube da sua terra natal, o Las Palmas, por empréstimo de seis meses do Paris Saint-Germain, anunciou esta terça-feira o clube da liga espanhola."O avançado Jesé Rodriguez foi emprestado ao Las Palmas até 30 de junho de 2016", informou em comunicado o clube espanhol, que sublinhou que a vontade do jogador "de vestir a camisola amarela foi fundamental para fechar o acordo com o Paris Saint-Germain".Em agosto, o jogador deixou o Real Madrid e assinou um contrato de cinco anos com o clube francês, mas a meia época cumprida não correu como o esperado, marcando apenas dois golos nos 14 jogos que disputou."Temos que aproveitar ter o Jesé connosco", disse o treinador do Las Palmas, Quique Setien, que refere que Jesé "está em casa, que é o melhor lugar para recuperar a confiança em si próprio".O Las Palmas é o 11.º classificado da liga espanhola, mas ainda pode sonhar com os lugares que garantem a participação na Liga Europa na próxima temporada, por estar a seis pontos do Villarreal, sexto classificado.