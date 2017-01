Continuar a ler

Em novembro, Barton foi suspenso pela Federação Escocesa de Futebol (SFA) depois de ter admitido que efetuou apostas desportivas enquanto esteve ligado ao clube.



Devido a um acordo que existe entre as federações do Reino Unido, o castigo de um jogo aplica-se também ao campeonato inglês, galês e norte-irlandês.



"Depois de discussões detalhadas sobre a suspensão, o Burnley chegou a acordo com o jogador para um contrato válido até ao final da temporada", explicam os responsáveis do 11.º classificado da liga inglesa.



O jogador, de 34 anos, soma uma internacionalização por Inglaterra e fez apenas oito jogos pelo Rangers esta época antes de deixar o clube escocês devido a desentendimentos com o treinador, Mark Warburton.



Joey Barton, que jogou até novembro nos escoceses do Glasgow Rangers, vai atuar no Burnley, pela segunda vez na carreira e regressar à liga inglesa, anunciou esta segunda-feira o clube da Premier League em comunicado.O médio, conhecido por várias controvérsias fora dos relvados ao longo da carreira, jogou no clube em 2015/2016, conseguindo a subida de divisão com os 'clarets' antes de assinar pelo escoceses do Rangers.

Autor: Lusa