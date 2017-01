Internacional pelas camadas jovens de França e com mais de setenta jogos disputados pela equipa principal do Lyon, o médio Gueïda Fofana anunciou esta quarta-feira a retirada do futebol profissional aos 25 anos, devido a uma lesão num joelho da qual não conseguiu recuperar. "O meu joelho não me permite continuar a jogar futebol", explicou Fofana.Bastante utilizado entre 2011/12 e 2013/14, o agora ex-jogador sofreu a primeira grave lesão no arranque de 14/15 e, de lá para cá, não mais conseguiu recuperar. Assim, para colocar um ponto final no calvário, Fofanha pendura as chuteiras e procurará dedicar-se a outras atividades.Enquanto futebolista, o francês, natural de Le Havre, conquistou uma Taça de França, uma Supertaça e, pela seleção, o Europeu de Sub-19, em 2010.

Autor: Fábio Lima