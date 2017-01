Continuar a ler

Toral deixa a equipa andaluza depois de ter disputado 267 minutos na liga espanhola e de ter participado em apenas cinco encontros, ainda que este número possa ser consequência das várias lesões que o condicionaram no final de 2016.



O Granada deseja ao médio catalão "a melhor das sortes", depois de ter defendido sempre "com absoluto profissionalismo" o "escudo" do clube andaluz.



O médio Jon Toral, que estava emprestado ao Granada pelo Arsenal desde o verão passado, deixou esta terça-feira de pertencer ao clube espanhol, depois de a equipa londrina ter decidido recuperá-lo no mercado de inverno.A decisão do clube inglês foi motivada pelo facto do jogador espanhol não ser primeira opção nem do ex-treinador do Granada, Paco Jémez, nem do atual, Lucas Alcaraz.

Autor: Lusa