O lateral-esquerdo Jorge, que alinhava no Flamengo, é o novo reforço do Monaco. O brasileiro, de 20 anos, custou 8,5 milhões de euros e estava a ser cobiçado por clubes como Manchester City, Udinese ou Lille.O acordo de transferência foi anunciado um dia depois de Jorge se ter estreado na seleção canarinha, no particular diante da Colômbia. Jorge foi indicado ao Monaco pelo antigo internacional português Deco, que o comparou a Alex Sandro, ex-FC Porto. "É forte a defender e muito bom a subir no apoio ao ataque. Não tive dúvidas em indicar o seu nome quando me pediram a opinião sobre ele. É uma grande promessa", disse Deco a Record.