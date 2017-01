O defesa-esquerdo Jorge, o mais recente reforço do Mónaco de Leonardo Jardim, despediu-se esta sexta-feira dos funcionários e companheiros de equipa no Flamengo, não disfarçando a emoção, no momento em que foi confrontado pelos jornalistas que o aguardavam à saída do centro de estágios do clube carioca."É muita coisa que me passa pela cabeça. Até ao jogo contra o Vila Nova não tinha nada certo. É um momento que vai ficar marcado. Vou levar o Flamengo comigo para o resto da vida. Não há forma de não levar, porque ter jogado aqui é um dos motivos pelo qual saio para um clube reconhecido na Europa", destacou o defensor, agradecendo a todos aqueles que o acompanharam no clube do Rio de Janeiro"Fico feliz pelo reconhecimento que tiveram por mim atuando pelo Flamengo. O carinho que sinto pelos adeptos é enorme. Há um sentimento de tristeza por sair do clube que me criou, que fez de mim homem, me ajudou a ter mais maturidade e humildade. Hoje, saio pela porta da frente, feliz, porque sei que dei meu melhor", afirmou Jorge, em declarações à 'Globoesporte.com".

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil