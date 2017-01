Continuar a ler

Depay, de 22 anos, foi contratado pelo clube inglês ao PSV Eindhoven, em 2015, por 30 milhões de euros, mas não conseguiu conquistar a titularidade nos 'red devils', tendo disputado apenas 8 jogos esta temporada.



"É difícil dizer que as coisas não correram como esperava. Em vez de tentar explicar o que não funcionou prefiro dizer que merece isto [a transferência para o Lyon] e que é um profissional fantástico", observou o treinador português.



José Mourinho não fecha completamente a porta a um eventual regresso do holandês Memphis Depay, cuja transferência do Manchester United para o Lyon foi anunciada esta sexta-feira pelo clube francês."Não teve sucesso nos 18 meses que passou aqui, mas é muito jovem. Para o clube é importante controlar jogadores com este talento. Esperamos que se saia bem no Lyon e talvez um dia possa regressar", disse José Mourinho.

Autor: Lusa