O jornal 'AS' adianta esta segunda-feira que Sevilha e Inter Milão já terão chegado a acordo para que o montenegrino Stevan Jovetic se mude para Espanha a título de empréstimo, pelo menos, até final da presente temporada. De acordo com aquela publicação, o pormenor que faltava passava pela opção de compra no final da cedência, que os italianos queriam que fosse obrigatória, algo que os andaluzes não aceitaram.Na base das pretensões italianas estava o facto de, em dezembro, terem pago 13,5 milhões de euros ao Manchester City pela opção de compra obrigatória decorrente do acordo com os ingleses, verba que agora pretendiam ter a certeza de que iriam recuperar com a colocação do montenegrino em Espanha. O Sevilha não aceitou que a mesma fosse obrigatória, pelo que, para que os seus íntentos sejam correspondidos, os italianos terão de esperar por boas atuações do jogador em Espanha.A primeira oportunidade para se mostrar pode ser já na quinta-feira, diante do Real Madrid, em partida da Taça do Rei, partida na qual Jorge Sampaoli espera já ter o seu futuro reforço em ação.

Autor: Fábio Lima