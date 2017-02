O São Paulo anunciou este domingo, através do Twitter oficial, a contratação de Jucilei, médio-defensivo que representava o Shandong Luneng da China. O ex-Corinthians regressa assim ao Brasil de onde saiu em 2011 para ingressar no futebol russo, no FK Anzhi. Depois de Rússia, Emirados Árabes Unidos e China, o jogador dá por terminada a aventura no estrangeiro.Uma das razões que terá levado o internacional brasileiro a ingressar no São Paulo e a deixar o paraíso dos milhões da China foi a nova limitação de três estrangeiros no onze titular de cada equipa.