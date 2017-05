Apesar das manifestações públicas dos dirigentes do Bayern – e do treinador Carlo Ancelotti –, a garantir a continuidade de Renato Sanches na próxima época, continuam a surgir notícias sobre o interesse de vários clubes no internacional português. O último é a Juventus.



Segundo o ‘Corriere dello Sport’, o campeão italiano está a negociar o médio de 19 anos, contratado pelo emblema de Munique ao Benfica, no verão de 2016, por 35 milhões de euros. Os moldes de um eventual acordo passarão por uma cedência, com opção de compra, processo que já tinha sido avançado pela ‘Kicker’ quando se falou do interesse de Marselha, Monaco e Manchester United. Douglas Costa é outro jogador do Bayern apontado à Juventus.