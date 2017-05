Juan Cuadrado foi um dos protagonistas nos festejos da Juventus pela conquista do hexacampeonato - o médio chegou mesmo a pulverizar a cabeça do técnico Massimiliano Allegri com a espuma utilizada pelos árbitros -, no domingo, e não lhe faltavam razões para isso. Uma delas é que, com o 'scudetto' entregue aos bianconeri, o colombiano viu confirmada a compra em definitivo do seu passe ao Chelsea.O clube de Turim oficializou esta segunda-feira o negócio, anunciando que Cuadrado assinou um contrato válido até 2020. A Juve tem agora que pagar 20 milhões de euros aos londrinos, em três tranches anuais, sendo que a primeira será apenas na próxima época.