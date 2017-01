A Juventus continua a demanda para reforçar o meio-campo. Luiz Gustavo, 29 anos, médio do Wolfsburgo, é o principal alvo da vecchia signora que espera garantir o jogador até amanhã, data de fecho do mercado de inverno. Os italianos apenas têm interesse no empréstimo, pretensões que esbarram com a vontade dos alemães em vender o médio, segundo o jornal italiano 'Corriere dello Sport'.Os campeões italianos, orientados por Massimiliano Allegri, já tinham avançado com uma proposta de 15 milhões de euros, pagando 2 milhões pelo empréstimo e os outros 13 caso decidissem avançar com a compra. Contudo, os valores não são os pretendidos pelo Wolfsburgo, que não quer emprestar o jogador, só aceitando vender por 18 milhões de euros.As últimas horas vão ser decisivas na conclusão do negócio, esperando-se que a Juventus avance com uma proposta superior à recentemente apresentada de forma a garantir o internacional brasileiro, que termina contrato em 2018, antes do verão.