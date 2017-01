Continuar a ler

Internacional sub-21 por Itália, Caldara cumpriu todo o percurso de formação no clube da sua cidade-natal, precisamente o Atalanta, tendo representado ainda o Trapani e o Cesena, entre 2014 e 2016, ambos na Série B.



A Juventus confirmou esta quinta-feira a contratação do defesa-central do Atalanta, Mattia Caldara, por 15 milhões de euros, verba que será paga em quatro prestações. A este valor poderão acrescer mais 6 milhões de euros, dependendo da obtenção de determinados objetivos, durante a duração do contrato, que expira a 30 de junho de 2021.Na informação divulgada através do site oficial do clube de Turim existe um dado que poderá, todavia, gerar algumas dúvidas, já que o comunicado refere que Caldara "vestirá as cores 'bianconeri'" de 2018 a 2021, o que dá a entender que o defensor, de 22 anos, natural de Bérgamo, vai permanecer na Atalanta até ao final da presente temporada.

Autor: João Lopes