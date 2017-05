O site italiano 'Calciomercato' adianta que a Juventus está interessada em dois futebolistas do Bayern Munique e um deles é Renato Sanches. O objetivo do clube italiano passa por apresentar uma proposta pelo internacional português e pelo brasileiro Douglas Costa, dois futebolistas que os alemães estarão dispostos a negociar.No que toca a Renato Sanches, o problema será o valor pedido pelo Bayern Munique, acima dos 30 milhões de euros, pois o objetivo numa transferência a título definitivo passa por não perder dinheiro face aos 35 milhões de euros diretos pagos ao Benfica no verão passado.Em Itália, avança ainda a notícia, a Juventus enfrenta a concorrência do Inter Milão, que se junta ao rol de interessados no médio-centro de 19 anos, entre os quais estarão Manchester United, Monaco e Marselha.