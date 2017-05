Continuar a ler

Num outro patamar estão Federico Bernardeschi (Fiorentina), Patrik Schick (Sampdoria) e Keita Baldé (Lazio), cujos processos negociais estão mais adiantados, e Corentin Tolisso, um médio-centro que o Lyon considera inegociável e que leva a Juventus a ter Emre Can (Liverpool) e Leon Goretzka (Schalke 04) como alternativas. Depois vem Douglas Costa, extremo brasileiro que terá recebido 'luz verde' do Bayern Munique para sair no final da temporada e que procura um clube onde tenha mais tempo de jogo, James Rodríguez e Ángel di María, que representam maiores dificuldades na mesa de negociações com Real Madrid e Paris Saint-Germain.Num outro patamar estão Federico Bernardeschi (Fiorentina), Patrik Schick (Sampdoria) e Keita Baldé (Lazio), cujos processos negociais estão mais adiantados, e Corentin Tolisso, um médio-centro que o Lyon considera inegociável e que leva a Juventus a ter Emre Can (Liverpool) e Leon Goretzka (Schalke 04) como alternativas.

A Juventus perfila-se como um dos grandes agitadores do mercado de verão. Segundo o jornal 'Il Corriere dello Sport', a equipa de dirigentes liderada pelo administrador delegado Giuseppe Marotta está desenvolver esforços para contratar jogadores consagrados que estão ao serviço de grandes clubes, como é o caso de Barcelona, Arsenal e Bayern Munique.Os destaques vão para Andrés Iniesta, médio que é capitão de equipa Barcelona, e Alexis Sánchez, avançado do Arsenal, que entram no último ano dos respetivos contratos, um pormenor que tem sido explorado com assinalável sucesso por parte da Juventus.