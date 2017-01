Continuar a ler

Zaza à espera



Pantaleo Corvino, diretor geral dos viola, já pensa no substituto. Seferovic, cobiçado também pelo Benfica; Calleri, cedido pelo Deportivo Maldonado ao West Ham; e o italiano Zaza, da Juventus, são os nomes em cima da mesa. Este último ainda não deu o sim à mudança para Valência – apesar de o clube espanhol ter acordo com a Juventus –, pois aguarda pelo desfecho dos casos de Kalinic e de Bacca no Milan. Montella, técnico rossonero, ter-lhe-á pedido para esperar que Luiz Adriano seja vendido ao Spartak Moscovo. Mas uma saída de Bacca – o Beijing Guoan terá oferecido 10 milhões – também pode motivar o ataque do Milan a Zaza.

A Fiorentina terá recusado uma oferta de 45 milhões de euros do Tianjin Quanjian pelo avançado Nikola Kalinic, cinco milhões abaixo do valor da cláusula de rescisão do croata. Uma diferença pequena, que levará o clube chinês, treinado por Fabio Cannavaro, a insistir junto dos italianos, abertos a negociar, daí que a transferência estará iminente.Apesar de ter a hipótese de receber 8 milhões de euros líquidos por ano, Kalinic parece relutante em rumar ao campeonato chinês. Mas, se o Tianjin bater o valor da cláusula, a Fiorentina tentará convencer o avançado, de 29 anos, a aceitar, até porque representará o lucro de 44,5 milhões, tendo em conta o valor pago ao Dnipro em 2015. Segundo a imprensa italiana, o clube de Paulo Sousa até admite vender caso o Tianjin supere os 45 milhões de oferta.

Autor: Hugo Neves