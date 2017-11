Aos 23 anos, o guarda-redes Kepa Arrizabalaga pode estar próximo de dar o salto que muitos jogadores ambicionam. Segundo o 'AS', o jovem guardião do Ath. Bilbao estará muito perto de se tornar futebolista do Real Madrid, clube ao qual chegará, ao que parece, a custo zero, já que termina contrato no final da presente temporada e, como se sabe, qualquer jogador nessa condição pode negociar com um novo clube a partir de 1 de janeiro de 2018.De acordo com o 'AS', contrariamente às informações recentes que davam conta de uma aproximação que poderia levar à renovação contratual com o Athetic, clube basco e jogador seguem bastante afastados e a possibilidade de prolongar vínculo é praticamente nula. Nesse sentido, e como não tem pressa para contratar um guarda-redes, o Real Madrid esperará por janeiro para garantir esta 'pechincha', já que Kepa é dos mais promissores jogadores espanhóis.

Autor: Fábio Lima