O Liverpool tem falhado a maior parte dos alvos nesta janela de transferências e a principal razão dada pelo treinador alemão é o adiantar da época. "Os clubes dizem que não querem vender, que não encontrarão outro jogador igual e que preferem fazer o negócio no verão do que agora com a temporada a meio", afirmou frisando ser essa a razão que o tem impedido de acrescentar novos nomes à equipa. Klopp 'perdeu' um dos jogadores mais influentes, Sadio Mané, para o Senegal, que disputa a CAN'2017 e ainda não contratou ninguém. "A situação é simples e por outro lado difícil. Não é que não queiramos trazer jogadores. Nós queremos. A questão é que os clubes não vendem os jogadores que queremos. Não é um problema de dinheiro, é mesmo só o facto de estarmos em janeiro", desabafou.O Liverpool tem falhado a maior parte dos alvos nesta janela de transferências e a principal razão dada pelo treinador alemão é o adiantar da época. "Os clubes dizem que não querem vender, que não encontrarão outro jogador igual e que preferem fazer o negócio no verão do que agora com a temporada a meio", afirmou frisando ser essa a razão que o tem impedido de acrescentar novos nomes à equipa.

Os tempos não são fáceis em Anfield Road. O Liverpool tem enfrentado várias dificuldades em 2017, tendo vencido apenas um dos 6 jogos realizados, encontrando-se já a 10 pontos do líder Chelsea. O treinador dos reds, Jürgen Klopp, falou da desilusão que sente por ter falhado todos os jogadores que tinha como alvo nesta reabertura do mercado."É perfeitamente normal que as pessoas comecem a questionar-se do porquê de não termos contratado ninguém", começou por dizer após o jogo frente ao Swansea no qual foi derrotado por 3-2