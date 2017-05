Continuar a ler

"É uma notícia excecional. Koke personifica o que é ser Atlético. É um jogador muito solidário com o grupo, que trabalha sem descanso, com uma grande qualidade e uma enorme capacidade de superação", defendeu José Luis Caminero, lembrando igualmente a capacidade de liderança do jogador que se estreou pela equipa principal aos 17 anos, numa partida da Taça do Rei disputada em Camp Nou.



"É um dos lideres desta equipa e foi criado, desde muito pequeno, com os valores da nossa Academia, pelo que saber que continuará connosco muitos anos mais é a melhor das notícias", concluiu o dirigente do Atlético Madrid. "O 'Atleti' é o clube da minha vida e é uma honra fazer parte do seu futuro", garantiu Koke, em declarações ao site dos 'rojiblancos' , minutos após oficializar o novo vínculo com o Atlético Madrid.

O Atlético Madrid anunciou esta terça-feira a prorrogação de contrato, até 30 de junho de 2024, de Jorge Resurrección, que o mundo do futebol conhece como Koke.O médio internacional espanhol, de 25 anos, ficará, desta forma, no clube 'colchonero' até completar 32 anos de idade, o que constituirá um marco importante, se for levado em linha de conta que o futebolista foi formado na Academia do clube madrileno, onde entrou pela primeira vez com apenas 8 anos.

Autor: João Lopes